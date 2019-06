Calciomercato Lazio, trovato il sostituto di Milinkovic

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno individuato il sostituto di Milinkovic

C’è sempre Milinkovic-Savic al centro del mercato della Lazio e dalla sua cessione dipenderanno anche le operazioni in entrata da parte dei biancocelesti. Se il serbo dovesse partire, con probabile destinazione PSG, la Lazio avrebbe già individuato il sostituto in Yusuf Yazici.

Come riporta il Corriere dello Sport mister Inzaghi avrebbe chiesto, in caso di partenza del sergente, un giocatore con le sue caratteristiche e il turco sembrerebbe proprio il profilo giusto. Classe 1997, 1,85 cm di altezza, 100 gare disputate con la maglia del Trabzonspor condite da 22 gol e 21 assist; può giocare come trequartista nel 4-2-3-1, centrale nel 4-4-2 o come mezzala in un 3-5-2. La società turca lo valuta circa 20 milioni ma la Lazio spera di portarlo nella Capitale a meno visti anche gli ottimi rapporti con il club instaurati nel 2016 con l’operazione Onazi.