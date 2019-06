Calciomercato, dalla Francia: il PSG inserisce una contropartita per Milinkovic?

Secondo alcuni portali francese, Leonardo vorrebbe inserire una contropartita nell’operazione Milinkovic: si tratta di Paredes?

Come anticipato, nella giornata di ieri si era diffusa la voce relativa ad un accordo raggiunto tra Lazio e Psg per Milinkovic. La notizia è stata seguita da un’altra, riportata da parisunited.fr, che ha rincarato la dose. Secondo il portale francese, infatti, Leonardo si troverebbe in questo momento davanti a due necessità: quella di acquistare Milinkovic per alzare la cifra tecnica del centrocampo, e quella di ‘piazzare’ Paredes, trasferitosi a Parigi a gennaio. Mettendo insieme le due cose, dunque, viene riportata la volontà del club francese di inserire proprio l’ex Roma nella trattativa con la Lazio. Ad oggi, il tutto rimane un’azzardata suggestione, considerati i 47 milioni che la società francese ha versato nelle casse dello Zenit per il suo trasferimento, e i sette milioni che attualmente percepisce di ingaggio.