Milinkovic-Savic o Luis Alberto? Ecco chi potrebbe sbloccare il mercato

Luis Alberto o Milinkovic? Secondo Il Messaggero, lo spagnolo potrebbe essere la soluzione per il mercato della Lazio

Il mercato della Lazio è ancora bloccato: dopo il colpo Marcos Antonio, le situazioni legate a Carnesecchi e Romagnoli sono in fase di stallo. Come riporta Il Messaggero, la chiave per portare a termine più operazioni potrebbe essere la cessione di Luis Alberto.

A fine campionato, l’indiziato numero uno a lasciare la Lazio sembrava Milinkovic, ma offerte congrue alle richieste di Lotito – di fatto – non sono mai arrivate. Per lo spagnolo, invece, si è fatto avanti il Siviglia offrendo 16 milioni: la società avrebbe fissato il prezzo a 30, ma la sensazione è che con 25 possa lasciarlo partire.