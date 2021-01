Calciomercato Lazio: Milan e Napoli in vantaggio per Zaccagni. Le ultime

Mattia Zaccagni è l’uomo del momento. Il giocatore dell’Hellas Verona sta incantando tutti e la corsa per acquistarlo si fa serrata

Se c’è un giocatore che ha fatto letteralmente innamorare tutti in questo inizio di stagione, quello è Mattia Zaccagni. Il giocatore del Verona è esploso e sta facendo le fortune della compagine scaligera. Naturale, quindi, che gli occhi di diverse big italiane siano puntate sulla seconda punta di Juric e tra queste c’è anche la Lazio.

Secondo Il Corriere dello Sport, è tuttavia il Napoli la società in pole per assicurarsi le prestazioni del gioiello di Juric. I rapporti fra i due club sono ottimi dopo l’affare Rrahmani della scorsa stagione. Giuntoli e D’Amico hanno parlato e posto le basi per una trattativa futura. Subito dietro ai partenopei c’è il Milan di Pioli che ha sondato il terreno.