Calciomercato Lazio, serve un innesto a centrocampo! Taylor non basta: la situazione

Calciomercato Lazio, i biancocelesti necessitano nell’immediato di un rinforzo per la mediana! Ecco le sensazioni emerse

Il calciomercato invernale sta per volgere al termine, ma la Lazio continua a monitorare le opportunità per rinforzare il proprio centrocampo. Come riporta Il Corriere dello Sport, nonostante l’arrivo di Taylor, la squadra biancoceleste ha ancora bisogno di un ulteriore rinforzo nella zona centrale del campo. Il suo acquisto, infatti, doveva essere un innesto complementare a Guendouzi, non un suo sostituto. Il ragazzo, infatti, ha bisogno di ambientarsi e non è ancora il “clone” di quanto sperato da Maurizio Sarri.

Lazio, i problemi fisici che frenano i centrocampisti

Il reparto centrale della Lazio sta affrontando diverse difficoltà fisiche. Rovella, che aveva mostrato segni di crescita nelle ultime uscite, è tornato a fare i conti con fastidi alla zona pubica e per il momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni. A complicare la situazione, Vecino sembra aver perso ritmo, e più gioca, più si avvicina al rinnovo automatico del contratto che scatta al raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Tuttavia, la sua forma non è quella ottimale e il suo apporto è stato altalenante.

Dele-Bashiru, Belahyane e gli altri centrocampisti in bilico

Dele-Bashiru, tornato dalla Coppa d’Africa, era stato inizialmente tagliato da Sarri per via di un presunto stiramento. Tuttavia, è stato reintegrato nel gruppo e ora si attende di vedere quale ruolo avrà nel futuro della Lazio. Invece, Belahyane è praticamente fuori dai progetti, con il tecnico che lo considera solo in casi di emergenza. Il centrocampista, quindi, è sul mercato e potrebbe lasciare la Capitale se dovesse arrivare un’offerta interessante!

La Lazio è chiamata a fare scelte importanti per il centrocampo, con la speranza di risolvere i problemi fisici dei suoi giocatori e magari rinforzare ulteriormente la zona centrale del campo. L’arrivo di un altro centrocampista, quindi, potrebbe essere decisivo per Maurizio Sarri in vista della seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina sulle tracce di Diogo Leite! Gli aggiornamenti