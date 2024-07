Calciomercato Lazio, Mattei SICURO: «Operazioni INTERESSANTI ma Lotito ora dovrebbe fare QUESTA mossa»

Calciomercato Lazio, Stefano Mattei, noto giornalista, ha analizzato le mosse in entrata dei biancocelesti: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato così l’attuale calciomercato Lazio:

PAROLE – «Castrovilli rappresenta un jolly in più per il centrocampo. Le sei partite giocate con la Fiorentina in chiusura della scorsa stagione non hanno convinto il club viola, vedremo se il campo darà un verdetto positivo. Potrebbe rivelarsi un jolly vincente oppure la parentesi di questa stagione. Castrovilli arriva al posto di Kamada, non c’entra nulla con Greenwood. All’inglese non ho mai creduto, ora i tifosi della Lazio dovrebbero aspettarsi quel famoso giocatore dieci volte più forte di Greenwood citato da Lotito. Alla Lazio manca un tassello di qualità, un numero dieci forte che determinerà il destino della Lazio. Ieri si è chiusa la prima fase di abbonamenti con il 40 per cento in meno degli abbonati della scorsa stagione a questo punto. Il mercato è interessante, sono arrivati giocatori di gamba e prospettiva, ma il problema è come il tutto viene comunicato ai tifosi ed il rapporto che c’è. Lo stesso mercato avrebbe avuto un altro risvolto e considerazione se fosse stato presentato senza sfide, rispettando giornalisti e tifosi. In quel modo si poteva capire ed accettare, invece è stato imposto con un atteggiamento di pretesa. Se non si rispetta la controparte i problemi diventano non risolvibili».