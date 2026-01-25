Calciomercato Lazio, dentro Maldini e out Noslin. Ecco lo scenario plausibile: il punto

Connect with us

Calciomercato Lazio, con l’ingresso imminente di Daniel Maldini, ora potrebbe uscire Tijjani Noslin! Avances per lui provenienti da un club italiano

Il calciomercato invernale si avvicina alla sua conclusione e in casa Lazio le novità continuano ad arrivare. Come già anticipato, l’affare Daniel Maldini è ormai ai dettagli finali e l’ingresso del trequartista italiano potrebbe determinare anche alcune uscite. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, con l’arrivo di quest’ultimo, Tijjani Noslin è destinato a lasciare la Lazio, con una richiesta ufficiale del Torino che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore!

×