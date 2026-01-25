Calciomercato Lazio, dentro Maldini e out Noslin. Ecco lo scenario plausibile: il punto

Calciomercato Lazio, con l’ingresso imminente di Daniel Maldini, ora potrebbe uscire Tijjani Noslin! Avances per lui provenienti da un club italiano

Il calciomercato invernale si avvicina alla sua conclusione e in casa Lazio le novità continuano ad arrivare. Come già anticipato, l’affare Daniel Maldini è ormai ai dettagli finali e l’ingresso del trequartista italiano potrebbe determinare anche alcune uscite. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, con l’arrivo di quest’ultimo, Tijjani Noslin è destinato a lasciare la Lazio, con una richiesta ufficiale del Torino che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore!

