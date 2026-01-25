Maldini Lazio, filtra ottimismo sull’affare! Si intende chiudere a brevissimo: le ultime

Maldini Lazio, il ragazzo è sempre più vicino al club biancoceleste! La trattativa potrebbe volgere al termine a breve: cosa trapela

Il calciomercato Lazio entra nella fase calda con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Dopo aver riaperto il dossier Daniel Maldini, il club biancoceleste sta per concludere l’operazione. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio su X, il trequartista italiano, attualmente in forza all’Atalanta, si sta avvicinando sempre di più ai capitolini, con una chiusura prevista tra stanotte e domani! Il ragazzo, classe 2001, è apprezzato per le sue qualità tecniche e la sua versatilità. La Lazio lo vede come un rinforzo importante per il centrocampo offensivo, pronto a inserirsi nel progetto di Maurizio Sarri!

Calciomercato Lazio, chiusura imminente per Maldini

Il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio è ormai questione di ore. La formula dell’operazione verterebbe su un prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni tra 13 e 14 milioni. Secondo le ultime informazioni, la trattativa è in fase avanzata e la chiusura potrebbe avvenire a breve. L’operazione si avvicina alla sua conclusione, regalando a Sarri un nuovo talento da inserire nella sua squadra!

