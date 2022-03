Luiz Felipe Betis Siviglia, accordo raggiunto: firma a un passo

Luiz Felipe è pronto a diventare un nuovo giocatore del Betis Siviglia: il difensore ha trovato l’accordo con il club spagnolo

Piovono conferme sul passaggio di Luiz Felipe al Betis Siviglia. Come sottolineato da Sky Sport il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con la Lazio e inizierà una nuova avventura sportiva.

Il centrale – infatti – ha raggiunto l’accordo con il Betis Siviglia e a breve firmerà un nuovo contratto con il club spagnolo. Mancano solo gli ultimi dettagli per l’ufficialità che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.