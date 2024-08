Calciomercato Lazio, CLAMOROSO Lotito: ascolta offerte per Casale e Romagnoli. Per il sostituto c’è già un NOME

Calciomercato Lazio, clamoroso Lotito: il patron pronto ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per i due difensori. Le ultime novità

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio sta clamorosamente pensando di rinnovarsi in difesa in questi ultimi giorni della sessione estiva. Si ascolteranno offerte per Romagnoli e Casale, che potrebbero partire con la giusta proposta in arrivo.

Per sostituire uno dei due piace e non poco il profilo di Bijol dell’Udinese, che convince sempre di più dopo la prestazione contro i biancocelesti di sabato scorso.