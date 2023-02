Calciomercato Lazio, la rivelazione dell’agente di Valeri sul futuro del terzino

Calciomercato Lazio, il procuratore di Emanuele Valeri, terzino della Cremonese e obiettivo dei biancocelesti, ha parlato del suo futuro

Intervistato da TMW, Daniele Ferri, agente di Emanuele Valeri, obiettivo di calciomercato della Lazio, ha parlato così del suo futuro:

«Siamo soddisfatti di quello che è il percorso di Emanuele in Serie A, al netto poi dei due gol. Negli anni è cresciuto tanto, ha sempre lavorato duramente, e ora sta raccogliendo i frutti di quanto fatto. Besiktas? Sì, è vero, i turchi lo avevano cercato, ma non ha avuto l’opportunità di andare a migliorarsi, sia economicamente che professionalmente, in un campionato differente da quello italiano: per il Ds della Cremonese, Simone Giacchetta, il giocatore è incedibile. Se la Cremonese retrocederà starà a lei decidere cosa fare. Quel che posso dire è che Valeri ha già espresso il desiderio di rispettare il contratto ed eventualmente scendere in Serie B per riportare subito la Cremonese in A: a ogni modo, vedremo come proseguirà la stagione. Quando nel marzo 2021 ci trovammo con Braida per discutere del rinnovo, che poi sottoscrivemmo, impiegammo un minuto a trovare l’accordo. Nei mesi successivi sono poi subentrate altre parti della dirigenza con le quali ci siamo confrontati in estate, ma la proposta che hanno fatto non soddisfaceva Emanuele dal punto di vista economico. Abbiamo quindi declinato. Vedremo».