Calciomercato Lazio: la cessione di Fares sembra un miraggio. Difficilissimo piazzare il terzino, fermo da troppo

Per sbloccare gli acquisti, Lotito dovrebbe ripianare l’indice di liquidità, di nuovo negativo. Servirebbero le cessioni. E’ uscito in prestito Kamenovic, spostando niente o quasi. Sembra un miraggio piazzare Fares, fermo da un anno per un incidente al ginocchio.

I suoi agenti hanno avuto contatti con Salernitana, Bologna e Torino, ma niente si è ancora concretizzato. E libererebbe, in maniera poco significativa, un importo di circa 1,2 milioni di euro. Di fatto aprirebbe lo spazio a un prestito con lo stesso budget finanziario. Lo riporta il Corriere dello Sport.