Calciomercato Lazio, Kamada ha tre possibili strade. Ecco la situazione attorno al centrocampista

Come riporta Fabrizio Romano, la Lazio ora è in pressing per Kamada. Il centrocampista, svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, ha ricevuto un’offerta da parte dei capitolini alla quale risponderà nelle prossime ore. I biancocelesti però non sarebbero gli unici su di lui. Se, infatti, è saltata la trattativa con il Milan qualche settimana fa, Kamada ha altre tre possibili strade.

Lazio have submitted verbal proposal to Daichi Kamada — he’s available as free agent. Negotiations are ongoing. 🔵🇯🇵

Kamada has more than three possible opportunities, waiting on decision.

Deal with AC Milan collapsed two weeks ago. pic.twitter.com/U7nFphpwPk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023