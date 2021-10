Calciomercato Lazio: la Juventus punta Milinkovic Savic, i dettagli

Il calciomercato è chiuso ma alcune società già pensano ai colpi per la prossima stagione, tra queste la Juve che punta MIlinkovic Savic

Il calciomercato è chiuso ma alcune società già pensano ai colpi per la prossima stagione.

Tra queste la Juventus, che secondo quanto riportato da Calciomercato.com, non ha mollato Sergej Milinkovic Savic che resta insieme a Pogba uno dei sogni di mercato a centrocampo. Per il centrocampista della Lazio il club bianconero starebbe lavorando ad un affare con l’inserimento di contropartite con McKennie in cima alla lista.