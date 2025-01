Calciomercato Lazio, sondato il terreno con il Napoli per quel calciatore: le ultime

Calciomercato Lazio, sondato il terreno con il Napoli per quel calciatore: la posizione dei biancocelesti e quella dei partenopei

Il calciomercato Lazio è alla ricerca di occasioni per poter rinforzare la rosa di Baroni: la priorità rimangono la difesa e il centrocampo, ma si tengono gli occhi aperti anche in attacco.

Per questo motivo un nome per cui i biancocelesti hanno chiesto informazioni è quello di Cyril Ngonge, che a Napoli non trova spazio e sta valutando varie soluzioni. Come riportato da d Niccolò Schira, la Lazio ha fatto un primo sondaggio, mentre i partenopei sperano, come rivelato dal Mattino, che questo possa essere un tassello per sbloccare la trattativa per Zaccagni.