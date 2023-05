Calciomercato Lazio: la Juve insiste per Milinkovic. Spunta la contropartita

Calciomercato Lazio, la Juventus preme per Milinkovic-Savic: pronta l’offerta con l’inserimento di un’importante contropartita

Il prossimo calciomercato Lazio sarà inevitabilmente segnato dal futuro di Milinkovic-Savic.

Lotito pretende 40 milioni, mancano le offerte promesse di Arsenal, Newcastle o altre squadre dall’estero. Solo la Juve è tornata a farsi sotto per il serbo frastornato, sotto tono e scontento. È un vecchio pallino di Allegri, ma i bianconeri giocano al ribasso, offrono al massimo 25 milioni per Sergej in scadenza nel 2024. Magari si potrebbe ottenere uno sconto importante (sui 12 milioni) per il riscatto di Luca Pellegrini, inserire Rovella che tanto piace a Maurizio, ma il presidente al momento non si siede a nessun tavolo. Lo riporta Il Messaggero.