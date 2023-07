Calciomercato Lazio, per l’attacco cresce un’ipotesi a sorpresa: c’è il gradimento di Sarri

Calciomercato Lazio, per l’attacco sale il nome di Taty Castellanos, centravanti del New York City: c’è il gradimento di Sarri

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un nome che è balzato in pole nel calciomercato Lazio per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile.

Si tratta di Taty Castellanos, attaccante del New York City nell’ultimo anno in prestito al Girona in Liga. C’è già stato un incontro con il suo agente a Roma e il gradimento tecnico di Sarri all’operazione: la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro.