Calciomercato Lazio, l’INDISCREZIONE è una sentenza! Fabiani CHIUDE il colpo a zero: arriva LUI

Calciomercato Lazio, dalla Colombia assicurano: accordo trovato con James Rodriguez a parametro zero. Clamorosa indiscrezione

Come riferisce Il Messaggero, il calciomercato Lazio sta continuando a guardarsi intorno per quanto riguarda il possibile ultime colpo in attacco.

Sulla trequarti valutazioni in corso di Lotito sul 33enne James Rodriguez (quando sarà svincolato dal San Paolo), non solo per le laute commissioni, ma anche per il biennale da 3,5 milioni più bonus richiesto. Eppure il presidente del Senato colombiano Fuad Char tiene vivo il sogno di un popolo: «Ho sentito che ha un accordo con la Lazio».