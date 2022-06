Impallomeni: «Sarri stranito? Ha rinnovato pur conoscendo il suo datore di lavoro»

Stefano Impallomeni ha parlato del mercato della Lazio, soffermandosi sulla presunta reazione di Sarri

Stefano Impallomeni – intervenuto a TMW – ha commentato il blocco del mercato che – secondo i quotidiani – avrebbe stranito Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

«Mi sembra che abbia rinnovato, mi sembra strano che ci siano voci di un addio già ora. Siamo solo all’inizio del mercato, ho letto di questa frattura con Tare ma c’è da chiedersi se è proporzionale al mondo Lazio? Sono considerazioni ma non notizie. Se conosci il tuo datore di lavoro e dopo un anno rinnovi, quello rimane lo stesso, così come il ds. Sarebbe clamoroso se rompesse dopo un rinnovo. Non ci vedo logica. Si arrabbia per la campagna acquisti? Allora perché ha rinnovato, conoscendo Lotito e Tare?».