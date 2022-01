Calciomercato Lazio: il Maiorca piomba su Muriqi. Pronta l’offerta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo AS il Maiorca sarebbe interessato a Vedat Muriqi, in uscita dalla Lazio. Pronta l’offerta

Vedat Muriqi è in uscita dalla Lazio e dopo il no al Saint Etienne si sta aprendo una nuova pista estera per l’attaccante kosovaro.

Secondo il quotidiano spagnolo AS sulle sue tracce ci sarebbe il Maiorca. Operazione da intavolare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per gli spagnoli quello di Muriqi non è l’unico nome in lista. Piacciono anche Zaza del Torino e Borja Baston del Real Oviedo. A Maiorca cercano una punta che possa risollevare la squadra immischiata nella lotta salvezza per rimanere in Liga. Nel frattempo la Lazio aspetta, Vedat ha le valigie pronte. Si attende solo l’offerta giusta.