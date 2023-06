Calciomercato Lazio, il futuro di Raul Moro: ecco cosa è disposto a fare il Real Oviedo per lui. Il club spagnolo intende ripartire dalla prossima stagione con il biancoceleste

Come riporta RTPA.ES il Real Oviedo sarebbe intenzionato a far rimanere in squadra Raul Moro, attaccante in prestito dalla Lazio.

Il club spagnolo ha già parlato con l’attaccante e il suo entourage, ma l’ultima parola spetta alla società biancoceleste che detiene il cartellino del giocatore, il contratto scadrà nel 2025, e dovrà decidere una volta che tornerà in Italia cosa sarà del suo futuro. la società spagnola è consapevole che sul fronte economico dovranno fare uno sforzo maggiore rispetto a quello fatto in inverno, ma le potenzialità del giocatore e la volontà del tecnico valgono un passo così impegnativo.