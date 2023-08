Calciomercato Lazio, il Bologna si fa avanti per un obiettivo biancoceleste. I dettagli. Da capire se il club rossoblù riuscirà ad affondare il colpo

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Bologna è interessato a Victor Kristiansen, laterale mancino di proprietà del Leicester proposto anche alla Lazio qualche giorno fa.

I capitolini hanno optato per Luca Pellegrini, mentre il club rossoblù vorrebbe il classe 2002 in prestito. La richiesta delle Foxes però è molto alta per il prestito oneroso. Da capire se il Bologna riuscirà ad affondare il colpo.