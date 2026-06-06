Calciomercato Lazio, non solo Coppola: spunta l’idea Chiarodia per la difesa

Calciomercato Lazio, non solo Coppola: anche Chiarodia è finito sul taccuino di Fabiani per rinforzare la difesa

Il calciomercato della Lazio entra ufficialmente nel vivo, con la dirigenza biancoceleste totalmente concentrata su un profondo restyling del reparto arretrato. La necessità di intervenire con decisione nasce dall’addio, ormai considerato quasi certo, di Alessio Romagnoli, pronto a volare in Qatar per iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Al Sadd.

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Calciomercato Lazio: nei piani di Fabiani c’è Fabio Chiarodia

Per erigere il nuovo muro difensivo da mettere a disposizione del tecnico Gattuso, il club capitolino sta setacciando il mercato internazionale a caccia di profili giovani, talentuosi e futuribili. Come riportato da Il Messaggero, nei radar del direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe finito anche Fabio Chiarodia, difensore centrale di grande prospettiva attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach in Bundesliga.

Identikit di Chiarodia: il centrale nato in Germania ma azzurro

Il profilo del calciatore è particolarmente interessante sia per motivi tecnici che burocratici. Nato in Germania ma di nazionalità italiana, Fabio Chiarodia vanta già un legame strettissimo con l’ambiente azzurro, avendo percorso la trafila delle selezioni giovanili fino a disputare un match ufficiale con la Nazionale maggiore contro il Lussemburgo. Il classe 2005 unisce la solidità e la disciplina tattica della scuola tedesca al temperamento e alla tradizione dei difensori italiani.

La formula per Fabio Chiarodia: un’occasione da cogliere subito

Dal punto di vista contrattuale, il vincolo che lega il giovane talento al club tedesco scadrà nel 2027. Questa situazione temporale mette il club biancoceleste in una posizione favorevole per intavolare una trattativa: l’operazione per portare Chiarodia a Roma potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione di mercato a cifre contenute. La dirigenza biancoceleste rimane vigile, pronta a sferrare l’attacco decisivo per assicurarsi uno dei giovani difensori più promettenti del panorama europeo.