Calciomercato Lazio, i quattro candidati per il dopo Caicedo

Petagna, Tosun, Hurtado e Waldschmidt: i quattro candidati per il dopo Caicedo. La Lazio, intanto, prova a trattenere l’ecuadoriano

Il calciomercato è finalmente iniziato. Al via le operazioni per il campionato che verrà. La Lazio lavora su un doppio binario, quello delle entrate e quello delle uscite: rinforzare la rosa ma anche sfoltirla. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per le trattative di Lazzari e Vavro, mentre ancora tutta da decidere è la questione Caicedo.

Inzaghi ha espressamente chiesto di trattenere l’ecuadoriano a Roma: nella stagione appena conclusa si è rilanciato confermandosi un vice Immobile all’altezza delle aspettative. Il giocatore però vorrebbe cambiare aria, attratto dalle proposte faraoniche provenienti da Cina ed Emirati. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza tenterà un’ultima opera di convincimento per trattenerlo in biancoceleste, in caso di esito negativo troverà un suo sostituto.

La richiesta del mister è una: vuole un centravanti pronto. Secondo quanto riportato dal quotidiano, quattro sono i possibili profili che rispondono alle esigenze dell’allenatore. Il primo è quello di Luca Waldschmidt, operazione tutt’altro che facile: il cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni e su di lui ci sono già numerosi club. Il ragazzo è stato protagonista con la nazionale tedesca U21 negli ultimi Europei, ha 23 anni e un contratto col Friburgo fino al 2022. Poi c’è Andrea Petagna, Inzaghi non ha mai nascosto il suo interesse per l’attaccante, la Spal lo ha riscattato dall’Atalanta per 12 milioni e, per farlo ripartire, ne chiede almeno 20.

Nella lista dei candidati spuntano poi anche Hurtado e Tosun. Il primo, gioiellino del Gimnasia La Plata, ha chiuso il suo primo anno da professionista con 17 presenze e 2 gol: è valutato circa 10 milioni. L’altro è il 28enne dell’Everton, destinato a lasciare il club, per il rendimento non troppo costante: il prezzo del suo cartellino è fissato a 20 milioni, ma la cifra sembra destinata al ribasso.