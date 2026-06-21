Gila Napoli, si prospettano giornate decisive! Lucca contropartita? Il punto

Gila Napoli, l’affare va verso la giusta direzione! Sono giorni decisivi, Lorenzo Lucca possibile contropartita: le ultime

Le trattative estive stanno entrando nel vivo e i prossimi giorni si preannunciano decisivi per definire il futuro della retroguardia azzurra. Stando a quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’operazione che dovrebbe portare Mario Gila al Napoli è ormai entrata in una fase caldissima, dopo l’accordo sull’ingaggio raggiunto all’inizio di questa settimana tra la dirigenza partenopea e l’entourage del difensore spagnolo. Per superare le ultime resistenze della Lazio, che valuta il cartellino del proprio centrale difensivo su cifre importanti, il club campano sta studiando l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare, in modo da abbassare la richiesta economica.

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Lorenzo Lucca la chiave per convincere la Lazio

Il nome forte emerso nelle ultime ore come pedina di scambio è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano viene considerato un profilo di grande interesse per la Lazio, che è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo da mettere a disposizione del nuovo allenatore sul campo. L’idea di inserire la punta nasce anche dalle difficoltà riscontrate su altre piste calde: Sam Beukema per ora non intende muoversi dalla sua attuale sistemazione, mentre Rafa Marin è stato ufficialmente tolto dal mercato e fa parte dei piani futuri dei campani, i quali non hanno alcuna intenzione di privarsene per la prossima stagione.

Gli scenari per Lorenzo Lucca tra Lazio e Genoa

Il futuro del giovane centravanti azzurro resta comunque tutto da scrivere, poiché la concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni sportive è piuttosto accesa. Prima dell’inserimento nella trattativa tra biancocelesti e azzurri per blindare il contratto del difensore spagnolo, per Lorenzo Lucca aveva effettuato un timido sondaggio anche il Genoa, alla ricerca di centimetri e gol per il proprio attacco. La pista romana sponda Lazio sembra però aver preso decisamente quota nelle ultime ore, trasformando l’attaccante nella chiave di volta per sbloccare definitivamente l’arrivo del centrale iberico alla corte dei partenopei.