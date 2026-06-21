Mercato Lazio, è necessaria un’uscita! Stop Pedraza: il punto della situazione

Alfonso Pedraza congelato dal mercato a saldo zero. Per sbloccare l’acquisto serve prima vendere

Il mercato estivo della Lazio si trova a dover fare i conti con un vincolo economico rigido che sta condizionando pesantemente ogni strategia in entrata. Il club capitolino è attualmente imbrigliato nella stringente necessità di rispettare il cosiddetto “saldo zero”. Per finanziare la campagna acquisti promessa al nuovo tecnico Gennaro Gattuso, la dirigenza si ritrova obbligata a definire prima possibile alcune cessioni illustri nel reparto arretrato, le quali risultano fondamentali per sbloccare la liquidità necessaria e alleggerire il monte ingaggi.

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Le cessioni di Provedel e Romagnoli per sbloccare la Lazio

I nomi sacrificati sull’altare del bilancio sono quelli di due colonne della retroguardia, ovvero Ivan Provedel e Alessio Romagnoli. Le partenze del portiere e del difensore centrale dovrebbero fruttare complessivamente circa sei milioni di euro come indennizzo per i cartellini, ma il vero beneficio per le casse societarie deriverà dal risparmio sugli stipendi lordi, quantificabile in oltre 10 milioni di euro. Soltanto attraverso il completamento di queste due operazioni di mercato la Lazio disporrà dei margini di manovra indispensabili per accontentare le richieste del proprio allenatore.

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Il nodo Pedraza e l’impatto del saldo zero sulla Lazio

Le complicazioni burocratiche legate all’indice di liquidità non si limitano però a frenare i volti nuovi. Il Direttore sportivo Angelo Fabiani si era mosso d’anticipo già a febbraio, blindando il contratto del laterale spagnolo Alfonso Pedraza, prelevato a parametro zero. Eppure, l’edizione odierna de Il Messaggero, sottolinea come il tesseramento formale dell’esterno iberico sia attualmente congelato: per inserirlo ufficialmente in rosa serve liberare spazio. Nonostante le partenze previste di Hysaj, Basic e Pedro, l’ex calciatore del Villarreal potrà essere registrato solo occupando lo slot lasciato vuoto dal difensore centrale ex Milan.

Gli incastri della Lazio in ottica mercato

L’intera programmazione sportiva per la prossima stagione rimane dunque subordinata a un complesso gioco di incastri numerici. Se l’addio del centrale difensivo servirà a regolarizzare la posizione del cursore spagnolo, la contemporanea uscita del portiere titolare permetterà alla Lazio di tesserare un solo ulteriore rinforzo. I tifosi attendono con ansia che la situazione si sblocchi, consapevoli che per vedere una squadra competitiva e profonda nei novanta minuti di gioco sarà prima necessario completare questo drastico sfoltimento della rosa.