Calciomercato Lazio, dopo il taglio Hysaj è un ESUBERO a tutti gli effetti. Cosa SUCCEDERA’ con lui? I dettagli

Calciomercato Lazio, dopo il taglio dalla lista per la Serie A Hysaj è un esubero a tutti gli effetti: cosa succederà nel suo futuro?

Elseid Hysaj è stato tagliato fuori dalla lista per la Serie A del club biancoceleste, diventando a tutti gli effetti un esubero dopo che il calciomercato Lazio non è riuscito a trovargli una sistemazione nel corso dell’ultima finestra dei trasferimenti.

Un esubero di extra lusso a 2,8 milioni di euro l’anno: terzo calciatore più pagato in rosa ma fuori dal gruppo di Baroni per un mercato che non ha mostrato interesse nei suoi confronti. Resta comunque in preallarme: sono infatti ammessi cambi in corso d’opera.