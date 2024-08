Calciomercato Lazio, Gosens ha scelto la sua prossima destinazione: NON tornerà in Serie A. Le ultime sul futuro dell’esterno

Come riportato da TMW, dopo essere stato molto vicino prima al calciomercato Lazio e poi al Torino, Robin Gosens potrebbe sbarcare in Premier League. Infatti, l’esterno ex Atalanta e Inter è seguito con attenzione dal Crystal Palace.

Nei prossimi giorni la trattativa può decollare, ma quel che è certo è che Robin Gosens non tornerà a giocare nella nostra Serie A.