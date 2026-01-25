Calciomercato Lazio, un giovane centrocampista verso la Reggiana! Le ultime

Calciomercato Lazio, un giocatore biancoceleste pronto a trasferirsi in prestito alla Reggiana! Ecco di chi si tratta: le ultime novità

Il mercato dei giovani continua a essere un tema caldo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, la Lazio ha deciso di mandare in prestito Pietro Pinelli, giovane centrocampista classe 2006, alla Reggiana. Una mossa che mira a far crescere il talentuoso ragazzo, dandogli l’opportunità di fare esperienza in una realtà competitiva.

Calciomercato Lazio, il prestito di Pietro Pinelli alla Reggiana

Pietro Pinelli, dopo aver fatto bene nel settore giovanile della Lazio, si appresta a compiere un passo importante nella sua carriera. Il centrocampista avrà così l’opportunità di giocare regolarmente, accumulando esperienza e affinandosi per il futuro. La Lazio ha scelto la Reggiana come destinazione ideale, dove il ragazzo potrà trovare spazio e continuare a svilupparsi.

La Lazio, Motta e Pinelli: un gioco di prestiti

Nel contesto di questi movimenti, c’è anche la notizia di Edoardo Motta, classe 2005, che sta per fare il percorso opposto a quello di Pinelli. Il ragazzo, infatti, è pronto a diventare il nuovo portiere della Lazio, completando il cerchio dei trasferimenti e aggiungendo un altro giovane talento alla rosa biancoceleste!

