Calciomercato Lazio, Gila osservato speciale dei big Club europei! Pronti per l’asta fantacalcistica allo spagnolo

Calciomercato Lazio, i fari di tutta Europa puntano sui biancocelesti: Gila richiesto dai maggiori Club del panorama Europeo

Calciomercato Lazio, sono giorni di duro lavoro per lo staff biancocelesti impegnato su diversi fronti per imbastire proficue trattative per i propri pezzi pregiati. In vetrina ad invitare tutti nella bottega della capitale è Mario Gila.

Lo spagnolo infatti è seguito da vicino dall’Inter, dalla Juventus, ma anche dal Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham e Paris Saint-Germain, che ha già provato un primo affondo. Importante tenere a mente che i blancos detengono il 50% della futura rivendita.