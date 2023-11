Futuro Pedro, il rinnovo è un rebus: cosa sta succedendo

Futuro Pedro, lo spagnolo chiamato a decidere sulla permanenza alla Lazio: l’addio non è più così impossibile

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Lazio tiene inevitabilmente banco il futuro di Pedro. Lo spagnolo è in scadenza di contratto al termine della stagione e potrebbe far decadere l’opzione che farebbe prolungare l’attuale accordo fino al 2025 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali.

Due le opzioni alternative alla permanenza: ritorno al Barcellona (ipotesi difficile) o chiusura di carriera al Tenerife. Lontana la quarta ipotesi, quella del ritiro dal calcio giocato.