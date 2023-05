Calciomercato Lazio: Milinkovic verso l’addio. Ma le big europee lo snobbano

Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic ha deciso per l’addio in estate ma le big europee al momento lo snobbano

Milinkovic-Savic sarà una delle cessioni del prossimo calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, il serbo ha deciso di lasciare Formello dopo 8 anni non rinnovando il contratto in scadenza nel 2024.

Tuttavia al momento le big europee lo snobbano: nessuno ha presentato offerte a Lotito (che continua a chiedere 40 milioni di euro) sapendo probabilmente di poter prelevare il classe ’95 a zero a partire da gennaio 2024. L’unica offerta italiana è invece arrivata dalla Juventus (25 milioni più bonus) mentre il Milan resta interessato ma aspetta la qualificazione in Champions League per capire se affondare. La sensazione è che Lotito, per non rischiare di perderlo a zero, dovrà calare l’iniziale richiesta a 25. massimo 30 milioni.