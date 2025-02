Calciomercato Lazio, la “formula Lotito” che ha aiutato a gennaio: così i biancocelesti hanno superato lo scoglio indice di liquidità

Calciomercato Lazio, gli ultimi aggiornamenti dopo la fine della sessione invernale di mercato

Come riportato da Il Corriere dello Sport, si tratta della nuova ‘formula Lotito‘, che ha trovato la soluzione per scavalcare l’indice di liquidità.

Con questi affari, però, guardando al futuro, la Lazio si è presa un bell’impegno. In estate, infatti, andranno pagati i cartellini di Rovella, Pellegrini, Nuno Tavares e l’eventuale riscatto di Ibrahimovic (diritto e non obbligo, con eventuale controriscatto per il Bayern Monaco). Diverso è il discorso per Dia, arrivato a Roma in prestito biennale: il suo acquisto scatterà nell’estate del 2026.