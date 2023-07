Calciomercato Lazio, Floriani nel mirino del Pescara. Sebastiani spiega la situazione. Ecco cosa ha detto il presidente del club abruzzese

Intervenuto ai microfoni di Rete8, il presidente del club abruzzese, Sebastiani, ha parlato del giocatore della Lazio Floriani finito nel mirino del Pescara:

PAROLE– «Non ci sono grandi novità di mercato. L’unica è rappresentata dall’arrivo di De Marco. Dobbiamo ancora definire alcuni dettagli sul trasferimento dalla Vibonese. Il ragazzo ha comunque il nulla osta per potersi allenare. Delli Carri è vigile sul mercato ma non abbiamo fretta. La squadra è abbastanza completa. Dobbiamo ingaggiare un laterale destro basso. In lizza non solo Floriani Mussolini e Pierozzi ma anche qualche altro profilo ».