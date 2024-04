Felipe Anderson Lazio, ci siamo!! Il brasiliano ha accettato l’offerta della Juve. Le ultimissime sulla situazione di mercato

Bomba di mercato in questo lunedì di aprile, che riguarda il futuro di Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio a giugno 2024.

Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per il passaggio del brasiliano alla Juventus, con cui ha raggiunto un accordo verbale. La proposta formale è stata inviata all’esterno brasiliano, tutto pronto per essere chiuso a breve. I dettagli in fase di definizione