Calciomercato Lazio, biancocelesti davanti a tutti per quell’obiettivo

Calciomercato Lazio, i biancocelesti in prima fila per quell’obiettivo: superata la concorrenza internazionale

Il calciomercato Lazio ha messo nel mirino il giovane centrocampista del Velez Sarsfield Valentin Gomez, profilo che piace anche alle due big argentine River Plate e Boca Juniors, ma anche in Premier Leaugue.

Come riportato però dal giornalista di TYCSport Juan Cortese, in questo momento i biancocelesti sarebbero in prima fila per il centrocampista albiceleste rispetto alla concorrenza.