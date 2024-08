Calciomercato Lazio, tre ESUBERI complicano i PIANI di Fabiani! DS al lavoro, TUTTI i dettagli

Calciomercato Lazio, tre esuberi complicano i piani di Fabiani: ancora da sistemare Basic, Akpa Akpro e André Anderson

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio è ancora alle prese con la sistemazione di alcuni esuberi della rosa di Baroni:

PAROLE – «La Lazio è alle prese con il mercato in uscita. Dopo l’addio di Fares, restano ancora da sistemare Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson. Il croato è stato accostato a più riprese all’Espanyol e anche altri club iberici sarebbero sulle sue tracce. L’ivoriano vorrebbe tornare al Monza e, per il momento, ha respinto le altre offerte. Per l’italo-brasiliano, dopo il sondaggio della Salernitana, per ora non ci sono proposte».