Calciomercato Lazio, anche la Juve sulle tracce di Emerson Palmieri: il giocatore è uno dei sogni di mister Sarri

Non solo Renan Lodi. La Juventus continua la propria caccia a terzini sinistri o esterni da schierare sulla medesima fascia in grado di raccogliere l’eredità di Alex Sandro, destinato a lasciare Torino nel corso della prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i possibili candidati ci sarebbe anche il nome di Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano, attualmente in forza al Lione, è uno dei pupilli di mister Sarri e non ha mai nascosto di avere un po’ di nostalgia per il campionato di Serie A.