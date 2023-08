Calciomercato Lazio: ecco quanto spenderà Lotito per Pellegrini e Rovella. Le cifre dell’operazione che porteranno in biancoceleste i due giocatori

Come riporta Gianluca Di Marzio, Lazio e Juventus sono arrivate ad un’intesa per i trasferimenti di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella in biancoceleste.

L’operazione che porterà i giocatori alla Lazio, andrà in porto per una cifra complessiva di 21 milioni di euro. La formula per l’ex terzino dell’Eintracht prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto.