Calciomercato, dalla Turchia: Lazio in pole per Dorukhan Tokoz, ma c’è la concorrenza dell’Inter…

Calciomercato / Lazio in pole per Dorukhan Tokoz, ma nelle ultime ore va registrato anche un interesse dell’Inter

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Sempre dalla Turchia rilanciano: su Dorukhan Tokoz c’è anche l’Inter. Secondo Milligazete.com, il centrocampista centrale sarebbe una specifica richiesta di Antonio Conte. I neroazzurri dovrebbero avere avanzato un’offerta al Besiktas di 12 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alla presunta proposta della Lazio di 7 milioni.



OFFERTA LAZIO Dorukhan Tokoz è l’obiettivo della Lazio. Almeno stando a quanto riportato da Aksam.com.tr. Il giocatore – centrocampista del Besiktas – sarebbe stato individuato per rimpiazzare Badelj, ormai sempre più lontano da Roma. Tre gol e tre assist sono il suo biglietto da visita, insieme ad una buona stagione disputata in Super Lig. Dalla Turchia, arrivano notizie di un’offerta di 7 milioni presentata dalla dirigenza capitolina ma respinta dal club turco. In patria, sono sicuri: la pista è calda.