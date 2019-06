Lazzari-Lazio, vicina la chiusura: la situazione

Calciomercato Lazio, contatti fitti con la Spal: la trattativa per Lazzari entra nel vivo. Attesa la fumata bianca

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Spal per Manuel Lazzari ha trovato lo sblocco decisivo attraverso la cessione a titolo definitivo di Murgia, che da gennaio ha giocato in prestito nella formazione di Semplici.

Per non rinunciare completamente al centrocampista cresciuto in biancoceleste la Lazio si garantirà una sorta di prelazione per riacquistarlo attraverso un accordo a parte. Da limare il conguaglio che il club biancoceleste verserà alla Spal che valuta Lazzari sui 15 milioni di euro. Decisiva sarà la prossima settimana quando dovrebbe arrivare la fumata bianca.