Calciomercato Lazio, dopo Milinkovic: da Szoboszlai al sogno Tonali

Calciomercato Lazio, tutti i nomi sotto la lente d’ingrandimento della Lazio

La preparazione estiva della Lazio continua sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il mercato anche è sempre in fermento, la situazione legata a Milinkovic potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro e allora i nomi sul taccuino del ds Tare sono molti.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti non solo Yazici sarebbe il profilo scelto, ce ne sono altri interessanti che la Lazio sta studiando in caso di necessità. Il sogno, ma quasi irrealizzabile, è quello di Sandro Tonali classe 2000 del Brescia. 2000 come Szoboszlai del Salisburgo che però chiede almeno 30 milioni. Dal club austriaco anche Diadie Samassekou il cui cartellino si aggira attorno ai 20 milioni come quello di Sander Berge ventunenne del Genk. L’ultimo della lista è invece il tedesco Arne Maier, in forze all’Hertha Berlino. Tutto dipenderà dal Sergente e anche da altre uscite in casa Lazio.