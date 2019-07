Yazici, due amichevoli per un assaggio di calcio italiano

Il centrocampista turco in Germania con il suo club incontrerà due club italiani

In attesa di conoscere il suo futuro Yazici è pronto ad un primo assaggio di calcio italiano. Il centrocampista, scelto dal ds Tare per sostituire Milinkovic-Savic in caso di partenza, è in ritiro con il Trabzonspor e la prossima settimana sfiderà in amichevole due club italiani.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti domani è in programma il match con il Parma ad Ottensheim e il secondo avrà luogo invece lunedì a Bad Zell contro il Verona. Due test che verranno entrambi trasmessi da Dazn alle 18:00 e che daranno la possibilità di studiare attentamente il profilo del turco. Nel mentre il club di Agaoglu è in attesa, ha respinto le avance del Lilla ma non è detto che non possano esserci nuove proposte. Il prezzo è fissato a 20 milioni.