Calciomercato Lazio, Milinkovic-United: i dettagli

Calciomercato Lazio, si continua a trattare per il futuro del Sergente

Tutto in bilico, il futuro non è mai stato allo stesso tempo così delineato e così incerto per Milinkovic-Savic e la Lazio. Il giocatore attende e intanto si allena insieme alla squadra ad Auronzo di Cadore. Kezman media e il Manchester United pensa alla cessione di Pogba per poi procedere con la mente libera all’assalto definitivo del serbo.

Come riporta il Corriere dello Sport è solo questione di tempo, il passaggio sarebbe già stato fissato in tutti i suoi dettagli: 75 milioni di euro più 15 di bonus, invece l’agente del centrocampista serbo, ne riceverebbe 10 per il suo lavoro di mediatore. La Lazio dal canto suo vorrebbe chiudere il prima possibile e non attendere i primi giorni di agosto per evitare di incorrere in problemi di iter burocratico. L’attesa potrebbe durare ancora qualche giorno.