Calciomercato Lazio, la difesa resta la priorità

In questa sessione di gennaio, il calciomercato della Lazio ruota attorno alla difesa. Ecco qual è la situazione

Il mercato è iniziato ormai da una settimana, ma in casa Lazio tutto è bloccato da una settimana. Le priorità però sembrano comunque essere nel reparto arretrato.

LUIZ FELIPE – Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, il pensiero va in primis al rinnovo di Luiz Felipe. Il brasiliano andrà n scadenza a giugno e l’incontro decisivo potrebbe esserci in settimana. Sul centrale avrebbero messo gli occhi Zenit e Valencia, mentre l’Inter potrebbe piombarci nel caso in cui si liberasse a zero. La Lazio avrebbe messo sul piatto meno di 2 milioni. La distanza dovrebbe essere di circa 500mila euro, ma le intenzioni da entrambe le parti sono quelle di continuare insieme.

KAMENOVIC, MA NON SOLO – Un altro fronte è quello del tesseramento di Kamenovic. Quest’ultimo sarà tesserato a gennaio e con lui finiranno le caselle da extracomunitario disponibili. Sarri però vorrebbe un nuovo terzino sinistro a cui poter affidare il posto da titolare. I nomi caldi sembrerebbe essere quelli di Casale del Verona o Parisi dell’Empoli, gestiti entrambi dallo stesso procuratore.