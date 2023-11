Calciomercato Lazio: un difensore ha chiesto la cessione a gennaio! I dettagli

Colpo di scena in casa Lazio, un difensore della squadra biancoceleste ha chiesto al club di essere ceduto a gennaio, spiegati i motivi

La Lazio è un cantiere aperto e nel corso della prossima finestra di calciomercato, la sua pregiata scuderia potrebbe cambiare numerosi interpreti. Come riportato stamane da Il Messaggero infatti, Mario Gila avrebbe chiesto la cessione al club.

Dopo il secco no di Maurizio Sarri all’ipotesi Leonardo Bonucci in estate, il difensore spagnolo era rimasto nella Capitale nelle vesti di quarto. Eppure il centrale ad ora non ha confezionato nemmeno un minuto e per poter giocare con maggiore continuità l’unica soluzione (al momento) sembrerebbe il divorzio a gennaio.