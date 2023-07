Calciomercato Lazio, Lotito svela le richieste di Sarri ruolo per ruolo

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito ha svelato tutti gli obiettivi indicati da Maurizio Sarri per il rafforzamento dei biancocelesti

Durante l’intervista al Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rivelato:

Ho le idee chiare, a Sarri ho chiesto di indicarmi non dei nomi, ma delle posizioni da coprire, le sue esigenze tecnico-tattiche. I giocatori li scelgo io. A Formello c’è un intero settore che si occupa dello scouting con otto postazioni dedicate. Castellanos è arrivato, l’ho pagato un botto. Ora Maurizio mi chiede un vertice basso, un difensore, non necessariamente un terzino sinistro, un esterno e una mezzala. I nomi li ho tutti in testa. Mi fai saltare le trattative, alzare il prezzo

