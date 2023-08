Mercato Lazio, l’agente di Sepe: «Ecco perchè abbiamo scelto i biancocelesti»

Calciomercato Lazio, l’agente di Luigi Sepe, Mario Giuffredi, ha spiegato le ragioni del trasferimento in biancoceleste

Intervistato da tuttosalernitana.com, Mario Giuffredi ha parlato così del trasferimento di Luigi Sepe alla Lazio:

Il periodo del calciomercato comporta tante tensioni per un agente, ma alla fine sono veramente contento che si sia concretizzata la trattativa, che alla fine ha accontentato tutti, il calciatore per le prospettive tecniche e la società per quelle economiche. Il trasferimento alla Lazio ha messo tutti d’accordo. Dopo l’ufficialità del passaggio di Sepe alla Lazio ho sentito telefonicamente il presidente Iervolino. C’è stata una lunga chiacchierata e ho scoperto una persona molto disponibile nei confronti degli agenti, con le idee chiare