Calciomercato Lazio, conferma per Pellegrini? La situazione del terzino biancoceleste verso la riconferma

Non è ancora chiara la situazione legata al rinnovo del prestito per Luca Pellegrini, ancora di proprietà della Juventus, ma interessato a rimanere alla Lazio.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito, il terzino è sempre più vicino ad una riconferma in biancoceleste, squadra per la quale ha dimostrato un grande attaccamento. Bisognerà trattare il prezzo con il club bianconero.