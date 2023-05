Calciomercato Lazio, la Premier su Zielinski: aumenta la concorrenza

Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Piotr Zielinski: West Ham e altre due squadre di Premier sul polacco

Potrebbe complicarsi la strada ad uno degli obiettivi del calciomercato Lazio. Come riporta La Repubblica infatti, Piotr Zielinski non ha ancora dato una risposta al Napoli per quanto riguarda la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Sul polacco infatti ci sarebbero non solo i biancocelesti ma anche il West Ham e altre due squadre di Premier League. De Laurentiis, dal canto suo, vuole una risposta in tempi rapidi.